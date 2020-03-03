«Красота — страшная сила!» — Марина Федункив показала, как экономит на макияже
Подписчиков повеселила забавная фотография 48-летней телезвезды.
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Фото, видео: Instagram @marina_phedunkiv
Звезда Comedy Woman Марина Федункив опубликовала в Instagram забавную фотографию, на которой предстала не в самом лучшем виде. На снимке 48-летняя телезвезда позирует с растрепанными волосами и изрядно потекшей тушью.
«Знали бы мужчины, сколько денег и времени надо угрохать на „макияж, которого не видно“! Как видите я экономлю!» — шутливо подписала пост знаменитость.
Поклонники Марины Федункив пришли в восторг от опубликованного кадра и подписи к нему. Фанаты оставили в комментариях множество шуточек по данному поводу.
«С шестого на седьмое марта во всех такси страны»;
«Аж подпрыгнул за рулем, почитал текст — ржу!»
«Красота — страшная сила!»
«Стандартный макияж петербурженки», — написали фолловеры.
Всего за час фотография Марины Федункив с «макияжем, которого не видно» набрала около 20 тысяч отметок «мне нравится» и больше трех сотен комментариев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Федункив записала себя в список «эскортниц» из Instagram.
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