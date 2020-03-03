Звезда Comedy Woman Марина Федункив опубликовала в Instagram забавную фотографию, на которой предстала не в самом лучшем виде. На снимке 48-летняя телезвезда позирует с растрепанными волосами и изрядно потекшей тушью.

«Знали бы мужчины, сколько денег и времени надо угрохать на „макияж, которого не видно“! Как видите я экономлю!» — шутливо подписала пост знаменитость.

Instagram @marina_phedunkiv

Поклонники Марины Федункив пришли в восторг от опубликованного кадра и подписи к нему. Фанаты оставили в комментариях множество шуточек по данному поводу.

«С шестого на седьмое марта во всех такси страны»;

«Аж подпрыгнул за рулем, почитал текст — ржу!»

«Красота — страшная сила!»

«Стандартный макияж петербурженки», — написали фолловеры.

Всего за час фотография Марины Федункив с «макияжем, которого не видно» набрала около 20 тысяч отметок «мне нравится» и больше трех сотен комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Федункив записала себя в список «эскортниц» из Instagram.