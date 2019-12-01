Марина Федункив записала себя в список «эскортниц» из Instagram

Звезда Comedy Woman Марина Федункив пошутила на своей странице в Instagram о скандальном шоу в эфире российского ТВ, в котором были описаны расценки на эскорт-услуги популярных блогерш.

«Рынок шкур: Тайная жизнь популярных инстаграмщиц. Невошедшее», — подписала Федункив фотографию, на которой запечатлена в образе эскортницы.

Instagram @marina_phedunkiv

В комментариях артистка активно общалась с подписчиками. Она отвечала на упреки, благодарила за комплименты, а также шутила.

«Марина, закройте свои коленки. Это неприлично», — написала одна пользовательница, на что Федункив ответила: «Вы пишете так, будто я из монастыря фото выкладываю».

«Мариночка, вы шикарны в любом образе! Обожаю вас», — сделала комплимент другая подписчица, на что получила в ответ: «Спасибо большое».

«Если это образ проститутки, то в нашем метро поутру одни проститутки едут на работу», — пошутил комментатор, а Федункив в ответ предположила: «Может быть у них рядом офис».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Федункив предстала перед фанатами в непривычном образе со светлыми волосами.