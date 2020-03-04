Решетова сделала из кота персонажа Mortal Kombat для защиты от коронавируса

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в Isntagram пост, посвященный способам защиты от коронавируса.

«Пожалуй, самый актуальный аксессуар 2020 года… Ну а если серьезно, то чем бы на самом деле не являлся этот COVID-19, но когда у тебя появляется маленький ребенок, то уровень ответственности за свое здоровье возрастает в разы», — написала знаменитость.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Решетова выразила надежду, что угроза заразиться новым видом коронавируса сильно преувеличена. Однако лучше перестраховаться и следовать ряду простых рекомендаций: чаще мыть руки и измерять температуру тела, не прикасаться к лицу, избегать большого скопления людей и носить медицинские маски.

На фото Анастасия как раз предстала в стильной розовой маске, предназначенной для защиты от вируса. Маску черного цвета она надела на своего кота.

Instagram @volkonskaya.reshetova

«Саб-Зиро из Mortal Kombat. Точно», — подписала модель фото с домашним любимцем в маске.

Саб-Зиро — один из самых популярных персонажей во вселенной Mortal Kombat. Ниндзя носит черно-синий костюм и маску на лице. В играх и фильмах он использует врожденную способность контролировать лед для победы над врагами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова показала, как ее с Тимати четырехмесячный сын плавает и ныряет в бассейне.