Коронавирус выявлен у двоих россиян в Арабских Эмиратах

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Нюра Незванова
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Ранее там были отменены велогонки из-за заболевших итальянских спортсменов.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус выявили у двоих российских граждан в Арабских Эмиратах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав ОАЭ.

Сообщается, что ранее из-за опасного заболевания, диагностированного у итальянских велогонщиков, там были отменены соревнования.

«Среди заболевших оказались два человека из России, два человека из Италии, один человек из Германии и один человек из Колумбии из контактов двух человек, участников велогонки „Тур ОАЭ“, у которых был обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении.

Число скончавшихся в результате заражения COVID-19 в Италии достигло 79 человек, заражены — 2263.

В мире выявлено более 90 тысяч заболевших этим недугом, порядка трех тысяч человек скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян экстренно эвакуируют из Южной Кореи из-за коронавируса.

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