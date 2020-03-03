Коронавирус выявлен у двоих россиян в Арабских Эмиратах
Ранее там были отменены велогонки из-за заболевших итальянских спортсменов.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Коронавирус выявили у двоих российских граждан в Арабских Эмиратах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав ОАЭ.
Сообщается, что ранее из-за опасного заболевания, диагностированного у итальянских велогонщиков, там были отменены соревнования.
«Среди заболевших оказались два человека из России, два человека из Италии, один человек из Германии и один человек из Колумбии из контактов двух человек, участников велогонки „Тур ОАЭ“, у которых был обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении.
تسجيل 6 إصابات جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط و المستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا و شخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 3, 2020
#كوفيد19
Число скончавшихся в результате заражения COVID-19 в Италии достигло 79 человек, заражены — 2263.
В мире выявлено более 90 тысяч заболевших этим недугом, порядка трех тысяч человек скончались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян экстренно эвакуируют из Южной Кореи из-за коронавируса.
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