Коронавирус выявлен у двоих россиян в Арабских Эмиратах

Коронавирус выявили у двоих российских граждан в Арабских Эмиратах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав ОАЭ.

Сообщается, что ранее из-за опасного заболевания, диагностированного у итальянских велогонщиков, там были отменены соревнования.

«Среди заболевших оказались два человека из России, два человека из Италии, один человек из Германии и один человек из Колумбии из контактов двух человек, участников велогонки „Тур ОАЭ“, у которых был обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении.

تسجيل 6 إصابات جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط و المستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا و شخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

#كوفيد19 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 3, 2020

Число скончавшихся в результате заражения COVID-19 в Италии достигло 79 человек, заражены — 2263.

В мире выявлено более 90 тысяч заболевших этим недугом, порядка трех тысяч человек скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян экстренно эвакуируют из Южной Кореи из-за коронавируса.