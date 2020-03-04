«Да будет жрач»: Асмус рассказала, зачем ей 18-разовое питание
Актриса порадовала фолловеров, что будет питаться регулярно, и скоро от ее худобы не останется и следа.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус, о худобе которой так беспокоятся фанаты, обрадовала их известием — теперь ей придется есть за двоих. Но не по причине беременности, как многие могли подумать, а из-за роли, к которой готовится актриса.
«У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли. То-бишь, 18-разовое, нераздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа! Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор. Калории, я жду вас!», — написала Асмус.
Поклонники порадовались за артистку, но предостерегли ее, что вернуться к привычным габаритам будет не так просто.
«Круто! Желаю вам скорейшего ожирения»
«Надеюсь, гонорар того стоит, худеть очень сложно»
«Тут главное вовремя остановиться»
«Какой это удар для здоровья! Но словите кайф от чревоугодия»
«Да будет жрач!», — писали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус продемонстрировала фолловерам, как поглощает доширак.
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