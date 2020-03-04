«Да будет жрач»: Асмус рассказала, зачем ей 18-разовое питание

Актриса Кристина Асмус, о худобе которой так беспокоятся фанаты, обрадовала их известием — теперь ей придется есть за двоих. Но не по причине беременности, как многие могли подумать, а из-за роли, к которой готовится актриса.

«У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли. То-бишь, 18-разовое, нераздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа! Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор. Калории, я жду вас!», — написала Асмус.

Поклонники порадовались за артистку, но предостерегли ее, что вернуться к привычным габаритам будет не так просто.

Instagram @asmuskristina

«Круто! Желаю вам скорейшего ожирения»

«Надеюсь, гонорар того стоит, худеть очень сложно»

«Тут главное вовремя остановиться»

«Какой это удар для здоровья! Но словите кайф от чревоугодия»

«Да будет жрач!», — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус продемонстрировала фолловерам, как поглощает доширак.