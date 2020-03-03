Россиянам, у которых заподозрили коронавирус в ОАЭ, предстоит пройти тесты

Двум российским спортсменам, у которых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) заподозрили коронавирус нового типа, предстоит пройти повторный тест. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Мы видели официальное сообщение Минздрава ОАЭ, хотя официально МИД страны посольство не уведомлял. Им предстоит еще повторный тест», — цитирует ТАСС представителя российской дипмиссии.

В посольстве добавили, что находятся на связи с упомянутыми россиянами. Они в удовлетворительном состоянии. Пройти еще один тест необходимо для подтверждения диагноза. У других членов российской команды — около 10-12 человек — тесты дали отрицательный результат. Тем не менее, как минимум неделю все они проведут в ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ, что у двух россиян выявили коронавирус. Они приехали в страну, чтобы принять участие в велогонке «Тур ОАЭ». Вместе с россиянами опасное заболевание диагностировали у двух итальянцев, одного гражданина Германии и одного человека из Колумбии.