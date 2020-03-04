Российский ученый, которого не пустили в Румынию, изложил свое видение произошедшего
Лингвист Алексей Умнов-Денисов связывает инцидент с результатами своих исследований.
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Фото, видео: ВКонтакте @id26481057; 5-tv.ru
Российский ученый, которого власти Румынии не пустили в страну без объяснения причин, связывает инцидент с результатами своих исследований. Об этом Алексей Умнов-Денисов рассказал в телефонном интервью 5-tv.ru. Лингвист занимается изучением текстов на так называемых золотых табличках, найденных на территории Румынии еще в 1875 году.
«Получается, что в эпоху древности мы были единый народ. Вот это очень не нравится», — объяснил Умнов-Денисов.
Кроме того, ученый полагает, что поведение румынских властей направлено также и против посла России в Румынии Валерия Кузьмина.
По словам Умнова-Денисова, в аэропорту Бухареста его продержали больше суток.
«Второго числа я прибыл в Румынию, только вошел — меня схватили. Отобрали багаж, и началось… физического воздействия не было, но давление, что мотай отсюда… Я задавал вопрос, какого черта. „А мы не обязаны отвечать“, и в общем все», — рассказал ученый.
В помещении, где держали российского гражданина, не было возможности поспать. При нем постоянно находился «сопровождающий». Ни воды, ни еды ему не предлагали, пока он не возмутился и не потребовал его накормить. Только в два часа ночи его посадили на рейс до Москвы, отдав паспорт на руки экипажу самолета. Им было предписано передать ученого в России полиции. Российские правоохранители, посмеявшись, вернули ему документы и отпустили. Сейчас Алексей Умнов-Денисов уже дома в Санкт-Петербурге.
Ранее, как писал 5-tv.ru, посол России в Румынии Валерий Кузьмин сообщил, что румынские власти без объяснения причин запретили въезд в страну российскому ученому-лингвисту Алексею Умнову-Денисову, который должен был выступить в Российском центре науки и культуры, в археологическом институте имени Василе Пырвана в Бухаресте, а также в констанцском университете имени Андрея Шагуны.
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