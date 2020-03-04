Новосибирские феминистки требуют отменить концерт Тилля Линдеманна

Новосибирские феминистки требуют отмены концерта Тилля Линдеманна в своем городе, назначенного на 17 марта. Соответствующее обращение они направили в местную мэрию, сообщив об этом в своей группе в соцсети ВКонтакте.

Они отмечают, что лидер группы Rammstein снял порнографическое видео с русскими девушками, не все из которых знали о характере клипа, после чего травле в интернете подверглись не только артистки, но и заступившиеся за них феминистки. По мнению авторов воззвания, анонимные мужчины, писавшие оскорбительные комментарии, «считают произошедшее проблемой морального облика женщин, а не режиссера клипа».

Вконтакте @nskfemgroup

«Мы хотели бы отдельно подчеркнуть, что выступаем против проведения концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске, потому что считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации», — говорится в обращении.

Феминистки призывают к бойкоту всех выступлений фронтмена Rammstein и считают, что он должен понести ответственность за сексуальную эксплуатацию девушек.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, с требованием запретить выступление Линдеманна в Новосибирске в мэрию города обратился помощник депутата местного Законодательного собрания Роман Котик. Он считает недопустимым выступление устраивающего оргии немецкого музыканта в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.