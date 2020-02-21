Организатор концерта Линдеманна опроверг слухи о порновечеринке в Новосибирске
Запретить концерт лидера группы Rammstein в преддверии 75-летия Победы требует помощник местного депутата.
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Фото, видео: ВКонтакте @romankotik54; Instagram @rammsteinofficial
Организатор концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске Алексей Уткин опроверг распространяемые в городе слухи, что лидер группы Rammstein собирается устроить порновечеринку после мероприятия. С требованием запретить выступление немецкого музыканта в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мэрию Новосибирска обратился помощник депутата местного Законодательного собрания Роман Котик. Копию письма он выложил на своей странице в Facebook.
«В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей», — утверждает в своем письме мэру Котик.
Алексей Уткин в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал подобные измышления «глупостью» и заявил, что никаких оргий в ходе гастрольного тура Линдеманна не планируется.
«Я как организатор смею заверить, что никаких after party не будет. После концерта группа улетает из Новосибирска в другой город. У нас плотный гастрольный график, после концерта мы покормим музыкантов, они отдохнут, сядут в транспорт до аэропорта и улетят в следующий город», — сказал Уткин.
Он также добавил, что съемки клипа не предусмотрены договором между артистом и агентством, а во время тура музыкант живет строго по заданному организатором регламенту.
«Исполнитель не может сказать: сейчас я буду снимать клип с голыми женщинами, меня никто не остановит. Это невозможно», — заявил Уткин.
Он также предложил Котику запретить чиновникам ездить на Mercedes, потому что они собраны в Германии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после появления в интернете двух клипов на песни Тилля Линдеманна снимавшиеся россиянки подверглись травле в соцсетях и стали получать угрозы в свой адрес.
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