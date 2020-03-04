По меньшей мере 20 человек погибли и 40 пропали без вести из-за оползней в Бразилии
Спасатели борются с разрушительными последствиями стихии.
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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
В Бразилии по меньшей мере 20 человек погибли и более 40 пропали без вести в результате сильных ливней и оползней.
На юго-востоке страны за сутки выпало до 300 миллиметров осадков, что почти вдвое выше месячной нормы. Из-за оползней перекрыты десятки дорог. Потоками грязи и камней разрушили дома, повреждены линии электропередачи. Без крова остались около пяти тысяч человек.
В штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро нарушена работа общественного транспорта. Во многих школах, оказавшихся в зоне бедствия, закрыты школы и детские сады. На борьбу с последствиями разгула стихии брошены практически все силы спасателей и армейские подразделения.
Ну, а в США мощный торнадо нанес удар по штату Теннеси. Наиболее пострадал город Нешвилл. Погибли 25 человек, среди которых есть дети. Число жертв может увеличиться, так как спасатели продолжают разбирать завалы. Ураган налетел на город ночью. Он прошел прямо по жилым кварталам. В считанные минуты разрушил сотни домов, оставив тысячи людей без крова. Это стихийное бедствие стало сильнейшим в штате за последние 68 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Колумбии оползень сошел на автобус с людьми.
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