Лавров вручил ветеранам-блокадникам в Финляндии юбилейные медали к 75-летию Победы

В посольстве России в Хельсинки собрались ветераны-блокадники, которые сейчас проживают в Финляндии.

Глава нашего МИДа Сергей Лавров вручил им юбилейные медали к 75-летию Великой Победы.

Подобные торжественные церемонии награждения фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда проходят сейчас по всему миру.

Медали уже получили участники войны из стран Прибалтики и проживающие сейчас в США. Финские ветераны не все смогли присутствовать на почетной церемонии лично, но награда найдет каждого героя.

Из Хельсинки репортаж Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Уфе устроили парад перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны.