Лавров вручил ветеранам-блокадникам в Финляндии юбилейные медали к 75-летию Победы
Торжественные мероприятия, приуроченные к важной дате, проходят по всему миру.
Закрыть
Смотрите также:
В Уфе устроили парад перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Военный парад в честь 101-летнего ветерана провели прямо в его дворе
В Ростовской области 95-летнему ветерану не дают сертификат на жилье
В Смоленской области устроили парад для одного ветерана ВОВ
«Был, как второй отец»: Друг Ботяна рассказал, каким знал советского разведчика
Выплата ветеранам к 75-летию Победы пройдет в апреле–мае 2020 года
Освободители Европы: Минобороны РФ опубликовало фронтовые снимки советских полководцев
Город, который выстоял: СК РФ опубликовал ролик в память о героях Сталинграда
Потерявшиеся в 1942 сестры нашли друг друга благодаря полиции
Ветеранам от имени президента РФ вручили юбилейные медали к 75-летию победы в ВОВ
«Аэрофлот» и «Аврора» предоставят ветеранам бесплатные билеты ко Дню Победы
Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков
Путин пообещал поддержать мобильное приложение ОНФ для помощи ветеранам
Фронтовик снова оставил свой автограф на «Рейхстаге» спустя почти 75 лет
Салют к 75-летию освобождения Риги озарил яркими огнями небо над Москвой
В МИД РФ объяснили реакцию Риги на салют в Москве в честь 75-летия освобождения республики от нацистов
Салют в честь 75-летия освобождения Таллина прогремел в Москве
Шойгу передал Додону рассекреченные документы о зверствах фашистов в Кишиневе
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса в 1944 году
Ветеран рассказал о масштабе битвы под Прохоровкой в ответ на слова немецкого журналиста
Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска
Часовню в память о погибших на Курской дуге открыли в поселке Поныри
Фото, видео: ТАСС/ МИД РФ; 5-tv.ru
В посольстве России в Хельсинки собрались ветераны-блокадники, которые сейчас проживают в Финляндии.
Глава нашего МИДа Сергей Лавров вручил им юбилейные медали к 75-летию Великой Победы.
Подобные торжественные церемонии награждения фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда проходят сейчас по всему миру.
Медали уже получили участники войны из стран Прибалтики и проживающие сейчас в США. Финские ветераны не все смогли присутствовать на почетной церемонии лично, но награда найдет каждого героя.
Из Хельсинки репортаж Кирилла Сергеева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Уфе устроили парад перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Нашли ошибку?