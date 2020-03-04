Лавров вручил ветеранам-блокадникам в Финляндии юбилейные медали к 75-летию Победы

Эфирная новость 24

Торжественные мероприятия, приуроченные к важной дате, проходят по всему миру.

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Фото, видео: ТАСС/ МИД РФ; 5-tv.ru

В посольстве России в Хельсинки собрались ветераны-блокадники, которые сейчас проживают в Финляндии.

Глава нашего МИДа Сергей Лавров вручил им юбилейные медали к 75-летию Великой Победы.

Подобные торжественные церемонии награждения фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда проходят сейчас по всему миру.

Медали уже получили участники войны из стран Прибалтики и проживающие сейчас в США. Финские ветераны не все смогли присутствовать на почетной церемонии лично, но награда найдет каждого героя.

Из Хельсинки репортаж Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Уфе устроили парад перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

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