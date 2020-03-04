Трамп высмеял Блумберга, облизывающего пальцы — видео
Американский лидер разместил ролик, на котором его политический соперник старательно облизывает пальцы после еды.
Фото: www.globallookpress.com /Yuri Gripas
Дональд Трамп опубликовал в Twitter забавный ролик, на котором бизнесмен-миллиардер Майкл Блумберг аппетитно что-то ест, а затем начинает облизывать пальцы. Американский лидер призвал своего политического соперника не разводить антисанитарию.
«Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других!» — написал Трамп.
Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020
К слову, это далеко не первый выпад президента США в сторону Блумберга. Так, например, Трамп периодически высмеивает его за маленький рост. А не так давно на конференции Союза американских консерваторов он спародировал бизнесмена, сев за трибуной с микрофоном.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майкл Блумберг стал мишенью для критики Дональда Трампа
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