Трамп высмеял Блумберга, облизывающего пальцы — видео

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Нюра Незванова
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Американский лидер разместил ролик, на котором его политический соперник старательно облизывает пальцы после еды.

Фото: www.globallookpress.com /Yuri Gripas

Дональд Трамп опубликовал в Twitter забавный ролик, на котором бизнесмен-миллиардер Майкл Блумберг аппетитно что-то ест, а затем начинает облизывать пальцы. Американский лидер призвал своего политического соперника не разводить антисанитарию.

«Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других!» — написал Трамп.

К слову, это далеко не первый выпад президента США в сторону Блумберга. Так, например, Трамп периодически высмеивает его за маленький рост. А не так давно на конференции Союза американских консерваторов он спародировал бизнесмена, сев за трибуной с микрофоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майкл Блумберг стал мишенью для критики Дональда Трампа

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