Дональд Трамп опубликовал в Twitter забавный ролик, на котором бизнесмен-миллиардер Майкл Блумберг аппетитно что-то ест, а затем начинает облизывать пальцы. Американский лидер призвал своего политического соперника не разводить антисанитарию.

«Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других!» — написал Трамп.

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

К слову, это далеко не первый выпад президента США в сторону Блумберга. Так, например, Трамп периодически высмеивает его за маленький рост. А не так давно на конференции Союза американских консерваторов он спародировал бизнесмена, сев за трибуной с микрофоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майкл Блумберг стал мишенью для критики Дональда Трампа