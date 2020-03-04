Дом пенсионерки засыпали снегом из-за отказа переехать в дом престарелых
Общественники обратились в прокуратуру с требованием наказать коммунальщиков.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru
В Новосибирской области пенсионерке засыпали дом снегом. Так чиновники ответили ей за отказ переехать в дом престарелых.
Ветеран труда живет в деревянном доме, который нуждается в ремонте. Местные активисты обратились в администрацию поселка с просьбой помочь пенсионерке. Однако вместо этого женщине предложили переехать в дом престарелых. Она отказалась.
На следующий день к ее двору подогнали снегоуборочную технику и завалили дом сугробами. Пожилому человеку пришлось с помощью соседей разгребать завалы. А когда она обратилась в администрацию с жалобой на действия коммунальщиков, ей вновь предложили переехать в пансионат. После этого общественники обратились в прокуратуру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блокадница и мать троих сыновей замерзает в полуразвалившемся доме.
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