Дом пенсионерки засыпали снегом из-за отказа переехать в дом престарелых

Эфирная новость 62

Общественники обратились в прокуратуру с требованием наказать коммунальщиков.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru

В Новосибирской области пенсионерке засыпали дом снегом. Так чиновники ответили ей за отказ переехать в дом престарелых.

Ветеран труда живет в деревянном доме, который нуждается в ремонте. Местные активисты обратились в администрацию поселка с просьбой помочь пенсионерке. Однако вместо этого женщине предложили переехать в дом престарелых. Она отказалась.

На следующий день к ее двору подогнали снегоуборочную технику и завалили дом сугробами. Пожилому человеку пришлось с помощью соседей разгребать завалы. А когда она обратилась в администрацию с жалобой на действия коммунальщиков, ей вновь предложили переехать в пансионат. После этого общественники обратились в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блокадница и мать троих сыновей замерзает в полуразвалившемся доме.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.44
0.11 73.94
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2