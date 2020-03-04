Самолет, следовавший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета
В самолете сработал датчик технической неисправности.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache, Markus Mainka, COVER Images, FrankHoermann/SVEN SIMON
Самолет, следовавший из Новосибирска в Москву, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания на борту датчика технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Самолет вылетел из Новосибирска в 6:40 по местному времени (2:40 по московскому). На борту было 97 пассажиров и шесть членов экипажа. В 9:21 (по Новосибирску) путешественники отправлены в Москву резервным бортом. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку. Авиакомпания инцидент пока никак не комментировала.
Буквально накануне, как сообщал 5-tv.ru, из Новосибирска в Москву не долетел еще один самолет авиакомпании S7. Лайнер совершил экстренную посадку в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным.
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