Самолет, следовавший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета

Самолет, следовавший из Новосибирска в Москву, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания на борту датчика технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Самолет вылетел из Новосибирска в 6:40 по местному времени (2:40 по московскому). На борту было 97 пассажиров и шесть членов экипажа. В 9:21 (по Новосибирску) путешественники отправлены в Москву резервным бортом. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку. Авиакомпания инцидент пока никак не комментировала.

Буквально накануне, как сообщал 5-tv.ru, из Новосибирска в Москву не долетел еще один самолет авиакомпании S7. Лайнер совершил экстренную посадку в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным.