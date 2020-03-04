Певица Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке

Украинская певица Алена Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona, опубликовала в Instagram забавное видео. На кадрах популярная исполнительница зажигательно танцует под трек российской хип-хоп группы «Каста». В ролике незакомплексованная звезда «отжигает» с растрепанной кубышкой на голове и в белой домашней футболке.

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«Танцуй!» — подписала пост знаменитость.

Уморительное видео Алены Савраненко пришлось подписчикам по душе. За несколько часов ролик посмотрели больше 80 тысяч пользователей соцсети. К сожалению, артистка закрыла комментарии от юзеров.

28-летняя Алена Савраненко имеет два высших образования и несколько лет проработала в детском саду. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип артистки на хип-хоп композицию «Рибки». После этого эпатажная рэп-исполнительница завоевала любовь поклонников своей искренностью и раскованностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Alyona Alyona подшутила над собой в сети.