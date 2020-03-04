В Югре заведующую детским садом во время уборки снега задавил КАМАЗ

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Василий Заика
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Трагедия произошла днем 3 марта в городе Когалым.

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Заведующую детским садом в Югре задавил КАМАЗ. Как сообщает региональный главк МВД, трагедия произошла днем 3 марта в городе Когалым.

Правоохранители выяснили, что 46-летняя женщина контролировала уборку снега с территории дошкольного образовательного учреждения. В определенный момент водитель самосвала стал выполнять маневр и не заметил заведующую садиком, которая по роковой случайности оказалась вблизи КАМАЗа.

 

Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Пострадавшая с тяжелейшими травмами была госпитализирована. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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