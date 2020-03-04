Адмирал флота Алексей Сорокин скончался на 97-м году жизни

После продолжительной болезни ушел из жизни адмирал флота Алексей Сорокин. Ветеран Великой Отечественной войны скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Клуба военачальников РФ.

«4 марта 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни активный участник Великой Отечественной войны, адмирал флота Сорокин Алексей Иванович», — сказано в сообщении организации.

Алексей Сорокин являлся активным участником Великой Отечественной войны. Адмирал флота имел множество военных наград.

«Награжден орденами Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, „За службу Родине в Вооруженных Силах СССР“ III степени, Ленина, Почета, медалями», — отметили в Клубе военачальников России.

Президент организации генерал армии Анатолий Куликов от имени членов Совета клуба выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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