Житель Тюмени забил до смерти дворника молотком

Житель Тюмени забил дворника до смерти молотком. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел утром 3 марта.

Следователи выяснили, что 27-летний местный житель на одной из городских улиц повздорил с 58-летним работником коммунальной конторы. Словесная перепалка вскоре переросла в драку. Когда у пострадавшего в потасовке дворника пошла кровь, тюменец пригласил его в свою квартиру якобы умыться и там набросился на него с молотком.

Пострадавший от полученных травм скончался. Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время решится вопрос об аресте подозреваемого.