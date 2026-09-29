«Лежу, восстанавливаюсь»: глава Бурятии ушел в вынужденный отпуск

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Хирургическое вмешательство ему провели в одной из больниц республики.

Какую операцию делали главе Бурятии

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Глава Бурятии Цыденов ушел в отпуск из-за операции

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов ушел в вынужденный отпуск из-за перенесенного хирургического вмешательства. Об этом он сообщил сам на своем канале в мессенджере МАКС.

«Взял отпуск до 10 октября. Займусь здоровьем. Сегодня с утра в нашей республиканской больнице имени Семашко вырезали мне желчный пузырь с камнем. Видимо, неправильный режим работы и питания привел к такому. Лежу, восстанавливаюсь», — написал глава региона.

Он также отметил, что долго выбирал, в какой клинике лучше всего провести операцию: съездить в Москву и обратиться в лучшее федеральное медицинское учреждение или лечь в частную клинику. Но пришел к выводу, что «дома и стены помогают». К тому же в Бурятии доктора на системной основе проводят операции по пересадки донорских почек, поэтому и с вырезанием желчного пузыря лапароскопическим способом справятся «на раз».

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако и пожаловаться главе региона есть на что. После подобных операций нужно корректировать питание.

«Боргойскую баранину теперь сильно и не поешь. Буду больше травоядным теперь», — пошутил Цыденов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу в Анкаре из-за укуса осы. В данной ситуации 18 пережитых спортсменом операций сыграли ему на руку, так как хирургические вмешательства снизили чувствительность к боли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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