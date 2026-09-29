Собянин рассказал о принципах внедрения новых технологий в Москве

Собянин рассказал о тестирование и масштабирование технологий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытой дискуссии с главой Сбербанка Германом Грефом на Московском стартап-саммите. Одной из тем встречи стало внедрение инноваций в повседневную жизнь. Об этом мэр сообщил в своем канале в МАКС.

По словам Собянина, перед масштабированием разработок город сначала проверяет их работу в реальных условиях. Для отбора технологий Москва учитывает их возможное применение в социальной сфере, городском хозяйстве и управлении, способность существенно изменить качество услуг и перспективы дальнейшего распространения.

«Прежде чем масштабировать решение, мы должны получить конкретный результат — пользу для человека», — говорится в сообщении.

Одним из ключевых направлений Собянин назвал здравоохранение. Так, московские ИИ-сервисы ежемесячно обрабатывают около 1,4 миллиона медицинских исследований, причем порядка 80% из них поступают из других регионов. При этом окончательное решение по результатам анализа снимков остается за врачом-рентгенологом. Платформа «МосМедИИ» доступна медицинским организациям в 75 регионах России.

Еще один пример — Московская электронная школа. Мэр сообщил, что в этом учебном году ее сервисами смогут пользоваться около 4,7 миллиона учеников, что составляет 26% школьников России. Платформа уже распространяется за пределами столицы.

Поэтапный подход применяется и в транспортной сфере. Собянин заявил о тестировании беспилотных трамваев и поездов метро. Первый беспилотный поезд начали испытывать без пассажиров в январе 2026 года, а к 2030 году власти планируют запустить полностью беспилотную линию метро на Большой кольцевой линии. Также к этому сроку около двух третей столичного трамвайного парка должны перейти на беспилотные технологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о юбилее Московской электронной школы (МЭШ). На платформе доступно онлайн-расписание, текущие оценки и домашние задания. Также столичные ученики имеют доступ к обширной электронной библиотеке, где более 1,8 миллиона единиц контента.

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