Путин на заседании правительства рассказал про «вбросы» по коронавирусу из-за границы
Зампред Татьяна Голикова прокомментировала три зарегистрированных в России случая заражения смертельной инфекцией.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства рассказал про «вбросы» по коронавирусу в РФ из-за границы.
«Что касается этих провокационных вбросов. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно — своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны», — заявил глава государства.
Во время заседания Владимир Путин попросил доложить о ситуации с коронавирусом заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову.
«Всего в мире зарегистрировано более 93 тысяч случаев заболевания. Из них более 83 тысяч — это Китайская Народная Республика. Умерли свыше трех тысяч человек. Выздоровели более 48 тысяч человек. Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах мира», — сообщила она.
Татьяна Голикова также рассказала о трех зарегистрированных в России случаях заражения коронавирусом. В первых двух случаях заболели граждане Китая в Забайкальском крае, в третьем — россиянин, вернувшийся из Италии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами жителей России.
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