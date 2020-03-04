Путин на заседании правительства рассказал про «вбросы» по коронавирусу из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства рассказал про «вбросы» по коронавирусу в РФ из-за границы.

«Что касается этих провокационных вбросов. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно — своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны», — заявил глава государства.

Во время заседания Владимир Путин попросил доложить о ситуации с коронавирусом заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову.

«Всего в мире зарегистрировано более 93 тысяч случаев заболевания. Из них более 83 тысяч — это Китайская Народная Республика. Умерли свыше трех тысяч человек. Выздоровели более 48 тысяч человек. Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах мира», — сообщила она.

Татьяна Голикова также рассказала о трех зарегистрированных в России случаях заражения коронавирусом. В первых двух случаях заболели граждане Китая в Забайкальском крае, в третьем — россиянин, вернувшийся из Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами жителей России.