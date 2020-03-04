В Башкирии мужчина зарезал мать

Житель Башкирии исполосовал ножом мать. Как сообщает региональный СК, вопиющий инцидент произошел вечером 3 марта в квартире одного из домов на улице Блюхера в Уфе.

Прибывшие на место следователи выяснили, что 42-летний мужчина, по неустановленным пока причинам, кинулся с ножом на близкого человека. От полученных ранений 76-летняя пострадавшая скончалась. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил брат злоумышленника, который приехал навестить мать и увидел страшную картину.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Во время допроса он сознался в содеянном. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте злоумышленника. Расследование продолжается.