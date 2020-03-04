«Интересный мужичок!» — секси-телеведущий «Перезагрузки» показал оголенный торс
34-летний визажист Сердар Камбаров поделился с дамами шутливым наблюдением в преддверии 8 марта.
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Фото, видео: Instagram @serdar_kambarov
Ведущий теле-шоу «Перезагрузка» и профессиональный визажист Сердар Камбаров опубликовал в Instagram «горячий» предпраздничный пост. Знаменитость продемонстрировал оголенный торс и попытался приурочить откровенное фото к 8 марта. Звезда сопроводил провокационный снимок шуткой про предстоящее торжество, на котором принято чествовать прекрасных дам.
«Дорогие женщины! Если вы получили подарок от мужчины 6 марта — вы любовница. Если 7 марта — вы коллега. Если 8 марта — вы любимая женщина. Если вообще не получили — вы не с тем мужчиной! Вот и проверим!» — написал телеведущий в микроблоге.
Поклонницы Сердара Камбарова весьма неоднозначно оценили публикацию любимца. Некоторых фанаток смутило почти полностью обнаженное тело звезды, других — только вдохновило на комплименты.
«А зачем фотка в труселях, на фоне унитаза?! Даже если вы качок»;
«Интересный мужичок», — написали фолловеры.
Сердар Камбаров родился в Уфе. Длительное время увлекался танцами, однако позже отдал предпочтение искусству мейк-апа. Знаменитость владеет собственной визаж-студией. Популярность и любовь зрителей звезда приобрел после съемок в шоу «Перезагрузка». В настоящий момент в Instagram на него подписаны более 1,2 миллиона подписчиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак похвалила Сердара Камбарова за отличную работу.
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