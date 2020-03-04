Ведущий теле-шоу «Перезагрузка» и профессиональный визажист Сердар Камбаров опубликовал в Instagram «горячий» предпраздничный пост. Знаменитость продемонстрировал оголенный торс и попытался приурочить откровенное фото к 8 марта. Звезда сопроводил провокационный снимок шуткой про предстоящее торжество, на котором принято чествовать прекрасных дам.

«Дорогие женщины! Если вы получили подарок от мужчины 6 марта — вы любовница. Если 7 марта — вы коллега. Если 8 марта — вы любимая женщина. Если вообще не получили — вы не с тем мужчиной! Вот и проверим!» — написал телеведущий в микроблоге.

Instagram @serdar_kambarov

Поклонницы Сердара Камбарова весьма неоднозначно оценили публикацию любимца. Некоторых фанаток смутило почти полностью обнаженное тело звезды, других — только вдохновило на комплименты.

«А зачем фотка в труселях, на фоне унитаза?! Даже если вы качок»;

«Интересный мужичок», — написали фолловеры.

Сердар Камбаров родился в Уфе. Длительное время увлекался танцами, однако позже отдал предпочтение искусству мейк-апа. Знаменитость владеет собственной визаж-студией. Популярность и любовь зрителей звезда приобрел после съемок в шоу «Перезагрузка». В настоящий момент в Instagram на него подписаны более 1,2 миллиона подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак похвалила Сердара Камбарова за отличную работу.