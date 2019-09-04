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  4. Отец Филиппа Киркорова высказался после скандального заявления МИД Болгарии о Второй мировой

Отец Филиппа Киркорова высказался после скандального заявления МИД Болгарии о Второй мировой

, 22:10 21

Бедрос Киркоров считает, что представляя освободительную войну как оккупацию, официальные лица Болгарии пытаются «разжечь огонь против России».

Фото : Instagram @bedroskirkorov_official

Болгарский певец и отец Филиппа Киркорова высказался по поводу заявления МИД Болгарии, который назвал освобождение Европы в результате победы Советского Союза над нацистской Германией «сомнительным историческим тезисом».

По словам Бедроса Киркорова, своими заявлениями болгарские власти пытаются «разжечь огонь против России», представив освободительную войну как якобы оккупацию. Народный артист Болгарии и РФ подчеркнул, что его страна была освобождена благодаря советским войскам.

«Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли», — цитирует 87-летнего певца URA.RU.

Ранее российское посольство РФ в Болгарии выразило недоумение по поводу слов официальных лиц этой страны о роли СССР в освобождении Европы во время Второй Мировой войне.

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