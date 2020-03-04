Лео Бокерия предложил создать колл-центр для ответов на вопросы о коронавирусе

В России нужно создать структуру по типу колл-центра для информирования граждан по теме коронавируса. Об этом заявил Известный российский кардиохирург, президент общероссийской организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия на заседании профильной комиссии Общественной палаты РФ.

По словам заслуженного медика, такой колл-центр должен иметь статус структуры, куда человек мог бы обратиться за официальным ответом — какая информация об инфекции сегодня есть, а какой нет. Это организация позволила бы сократить количество мифов вокруг коронавируса и помочь предупредить распространение реальной угрозы.

Число жертвами болезни в Китае приблизилось к трем тысячам человек. Почти 50 тысяч пациентов выздоровели. По последним данным ВОЗ, случаи заражения за пределами КНР зафиксированы в 72 странах. Число зараженных там превысило десять тысяч, скончались более 160 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин на заседании правительства рассказал про «вбросы» по коронавирусу из-за границы.