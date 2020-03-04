«Страшнее Rammstein»: подруга детства фронтмена Little Big о первых песнях музыканта
Несколько лет назад никто из близкого окружения и подумать не мог, что Прусикин станет звездой.
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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin
Подруга детства Ильи Прусикина Анастасия Сычева рассказала о первых песнях музыканта. По словам девушки, сначала композиции знакомого ее вовсе не впечатлили, сообщает KP.RU.
«Он поначалу такие песни записывал просто ужас. Кидал мне в соцсетях ссылки на них. Там был жесткий страшный металл. Страшнее даже Rammstein. Я попросила его не кидать мне этот ужас. А потом он сменил направление и нашел свою нишу», — говорит Анастасия.
Она добавила, что в юности никто не подозревал, что будущий артист свяжет свою жизнь с музыкой.
К слову, об этом даже не задумывалась и мама звезды — Анна. Известно, что она советовала ему бросить музыку и найти работу по специальности: Илья Прусикин получил диплом психолога после окончания Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Мать фронтмена петербургской рейв-группы Little Big заявила, что гордится сыном и готовится к его выступлению на «Евровидении 2020».
«Это мой сын! Конечно, я горжусь. Любая мама будет гордиться», — поделилась мать Прусикина Анна.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что букмекеры высоко оценили шансы Little Big на победу на «Евровидении».
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