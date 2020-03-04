Коронавирус в Европе набирает обороты

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От заражения не могут уберечься даже высокопоставленные чиновники.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / www.globallookpress.com /Cdc/Cdc; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Европе распространение коронавируса выходит из-под контроля. От заражения не могут уберечься даже высокопоставленные чиновники. В штаб-квартире ЕС в Брюсселе — уже двое заболевших. Вирус обнаружен и у сотрудника Европейского оборонного агентства.

В Италии, чтобы сдержать эпидемию, закрывают школы и университеты, сотрудники многих компаний работают дистанционно. В стране свыше двух с половиной тысяч подтвержденных случаев заражения. Умерли 79 человек. Закрыт театр «Ла Скала», в Милане и Венеции не работают многие музеи, в Париже отменен Книжный салон.

В других европейских столицах одна за другой отменяются Международные конференции и выставки. Трудно достать маски и антисептики.

Семь случаев заражения коронавирусом подтверждены и у наших соседей — в Финляндии. Репортаж Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае обнародовали результаты вскрытия зараженных коронавирусом.

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