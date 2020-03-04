В Китае обнародовали результаты вскрытия зараженных коронавирусом

Результаты вскрытия зараженных коронавирусом опубликовали в Китае, сообщает официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа». Данные обнародовали специалисты китайского госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Как уточняется, ученые смогли определить источники заражения и формы воздействия опасной инфекции на человеческий организм. В частности, в публикации описано, как болезнь меняет ткани легких. Кроме того, при вскрытии исследователи выяснили, что у пациентов сокращается размер селезенки и деградируют клетки сердечной мышцы. Следы вируса также обнаружили в продуктах выделительной системы человека. Это значит, что они могут выступать источником заражения воздушно-капельным путем.

Из полученных данных медики сделали вывод, что возбудитель инфекции может передаваться при разговоре, кашле, чихании и попадать в дыхательную систему человека вместе с пылью.

Власти Китая подтвердили около 75 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, более 2,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 16,1 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус выявлен уже более чем в 70 странах мира.