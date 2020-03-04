В Китае обнародовали результаты вскрытия зараженных коронавирусом
Ученые выяснили, как опасная инфекция передается человеку.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcel Kusch, Sebastian Gollnow, imagebroker/Ernst-Georg Kohout, Patrick Pleul
Результаты вскрытия зараженных коронавирусом опубликовали в Китае, сообщает официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа». Данные обнародовали специалисты китайского госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения.
Как уточняется, ученые смогли определить источники заражения и формы воздействия опасной инфекции на человеческий организм. В частности, в публикации описано, как болезнь меняет ткани легких. Кроме того, при вскрытии исследователи выяснили, что у пациентов сокращается размер селезенки и деградируют клетки сердечной мышцы. Следы вируса также обнаружили в продуктах выделительной системы человека. Это значит, что они могут выступать источником заражения воздушно-капельным путем.
Из полученных данных медики сделали вывод, что возбудитель инфекции может передаваться при разговоре, кашле, чихании и попадать в дыхательную систему человека вместе с пылью.
Власти Китая подтвердили около 75 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, более 2,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 16,1 тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус выявлен уже более чем в 70 странах мира.
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