В футбол под землей сыграли в Петербурге за 100 дней до Евро-2020

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Виртуозную технику владения мячом на станции метро «Международная» показали экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин и другие бывшие игроки сине-бело-голубых.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020

В Петербурге сегодня сыграли в футбол под землей. Специальную площадку установили в метро — в вестибюле станции «Международная», которая при этом работала в штатном режиме. А вот матч был необычным — это разновидность уличного футбола, когда игроки сражаются один на один.

На глазах у пассажиров подземки виртуозную технику владения мячом показали экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин и другие бывшие игроки сине-бело-голубых.

Подземный турнир приурочили к особой дате. До Евро-2020, который летом пройдет, в том числе и в городе на Неве, осталось ровно 100 дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кубок чемпионата Европы по футболу могут выставить в Мариинском театре.

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