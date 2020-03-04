В футбол под землей сыграли в Петербурге за 100 дней до Евро-2020
Виртуозную технику владения мячом на станции метро «Международная» показали экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин и другие бывшие игроки сине-бело-голубых.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru
В Петербурге сегодня сыграли в футбол под землей. Специальную площадку установили в метро — в вестибюле станции «Международная», которая при этом работала в штатном режиме. А вот матч был необычным — это разновидность уличного футбола, когда игроки сражаются один на один.
На глазах у пассажиров подземки виртуозную технику владения мячом показали экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин и другие бывшие игроки сине-бело-голубых.
Подземный турнир приурочили к особой дате. До Евро-2020, который летом пройдет, в том числе и в городе на Неве, осталось ровно 100 дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кубок чемпионата Европы по футболу могут выставить в Мариинском театре.
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