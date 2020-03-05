«Еду нам будут привозить»: студентка о карантине в петербургском общежитии
Студентка СЗГМУ рассказала, что происходит внутри общежития, где объявили карантин из-за коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: 5-tv.ru
Студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова не выпускают из здания общежития по причине подозрения коронавируса у одного из учащихся. Студентка вуза Елена рассказала 5-tv.ru, что происходит внутри здания, и как будут жить его обитатели во время объявленного карантина.
«У нас общежитие состоит из двух частей. Это главная часть и некий аппендикс. В главной части все серьезно — там четыре охранника стоят, никого не впускают, не выпускают. У нас, мы сейчас спускались к администратору, нам то же самое сказали. Что мы две недели никуда не входим, не выходим, еду нам будет привозить. Из комнат мы выходить можем», — рассказала студентка.
Ранее 5-tv.ru писал, что ректор СЗГМУ Сергей Сайганов рассказал, насколько серьезен риск распространения инфекции. Ранее в одном из общежитий университета объявили 14-дневный карантин из-за недомогания студента-итальянца. У юноши была высокая температура, что дало повод медикам заподозрить у него коронавирус. Сейчас он доставлен в Боткинскую больницу, где проходит всестороннее обследование.
Болезнь из китайского города Ухань распространилась по всему миру, сейчас случаи заражения зафиксированы более чем в 70 странах. В России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, обнаружено всего три заболевших — двое уже выздоровели, еще один идет на поправку. Еще три человека были доставлены в Казань с лайнера в Японии, их сейчас наблюдают медики.
Нашли ошибку?