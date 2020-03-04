Студентов-медиков заперли в петербургском общежитии из-за коронавируса

Студенты Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова оказались заперты в одном из общежитий в Санкт-Петербурге из-за риска распространения коронавируса. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал ректор вуза Сергей Сайганов.

«Коронавируса еще пока никакого нет. Проводим противоэпидемические мероприятия, потому что у одного студента высокая температура. Ну, и решили в Роспотребнадзоре перестраховаться и взять его под наблюдение», — сказал Сайганов.

По словам ректора, опасную инфекцию заподозрили у студента-итальянца — у него поднялась температура. Иностранец проживал в общежитии на проспекте Просвещения, 45. Сейчас там ввели карантин — вход и выход из здания под запретом. Из-за этого живущие в нем студенты не выйдут на занятия 5 марта.

В распоряжение 5-tv.ru также попало объявление, появившееся внутри общежития. В нем сказано, что карантин продлится в течение 14 дней. Поскольку студенты не смогут пойти в магазин, для них организуют доставку продуктов питания. Впускать в здание будут всех проживающих в общежитии, но выпускать – никого.

5-tv.ru

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