Первый концерт для виолончели Йозефа Гайдна прозвучал в зале имени Чайковского

В зале имени Чайковского в Москве звучала музыка, которая несколько веков считалась утраченной. Это первый концерт для виолончели великого австрийского композитора Йозефа Гайдна. Солировал уже современный выдающийся виолончелист Сергей Ролдугин.

Судьба сочинения уникальна. Его партитуру потеряли еще во второй половине XVIII века. А нашли совершенно случайно спустя 200 лет в архивах Праги. Рукопись, вокруг которой до последнего оставалась интрига, восстанавливали нота за нотой. Активное участие принимали отечественные музыканты.

«Его открыли довольно недавно. Ну, как недавно, лет 30 назад. Это недавно. Я хочу сказать, что наш петербуржец Борис Пергаменщиков — замечательный наш виончелист — он тоже принимал в этом участие, в открытии этого концерта. То есть были различные суждения, что это Крафт, что это не Гайдн. И потом, все-таки, по мнению всей музыкальной общественности, и по достоинствам музыкальным, все-таки было признано, что это оригинальное произведение Гайдна, и оно до сих пор существует вот в этом значении», — сказал народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин.

Те, кто пришел на необыкновенный концерт, в полной мере насладились творческим почерком Гайдна: эмоциональным, жизнелюбивым, трепетным, а также виртуозным исполнением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Ролдугин закрыл концертный сезон в сочинском «Сириусе».