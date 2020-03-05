Два общежития в Петербурге закрыты на карантин из-за подозрения на коронавирус у студента из Италии
Молодой человек сейчас находится в больнице, его обследуют на предмет опасного заболевания.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге закрыты на карантин по профилактике коронавируса сразу два общежития медицинского университета имени Мечникова. У одного из студентов по обмену, итальянца, выявили высокую температуру. Молодой человек сейчас в больнице.
Известно, что он недавно прилетел в Россию. В аэропорту его встречала девушка, которая проживает в другом общежитии. Поэтому пошли на беспрецедентные меры и приняли решение закрыть на вход оба здания.
«Знаю, что закрыли на карантин. Даже не знаю, разрешат ли завтра выйти на пары», — рассказала студентка Мария Серегина.
Как нам сообщили в ВУЗе, проблем с учебой из-за вынужденного пропуска занятий у студентов не возникнет. Информацию о карантине нам подтвердил ректор учебного заведения.
«Да, проводим противоэпидемиологические мероприятия, потому что у одного из студентов высокая температура, и решил Роспотребнадзор перестраховаться, и взять его под наблюдение. Сдать анализы, что коронавируса нет», — пояснил ректор СЗГМУ им. И. И. Мечникова Сергей Сайганов.
Ранее 5-tv.ru писал, что студентка медучреждения рассказала о карантине в петербургском общежитии.
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