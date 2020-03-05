Никаких поцелуев! Коронавирус диктует правила поведения в общественных местах Италии

Из-за коронавируса Италия закрывает все школы и университеты. Уроки и лекции отменяются по всей стране до середины марта. Вирус нанес удар и по спорту. В течение месяца все соревнования будут проходить при пустых трибунах.

Кроме того, вводятся новые правила поведения в общественных местах. Никаких поцелуев и рукопожатий. А дистанция между людьми не должна быть менее метра. Людям старше 75 лет вообще рекомендуют оставаться дома. Местные власти планируют также расширить территорию так называемой «красной зоны». Пока в числе потенциально опасных — 11 городов.

Впрочем, случаи заражения зафиксированы уже почти во всех регионах. По последним данным, от коронавируса в Италии погибли 79 человек. В числе заболевших новой инфекцией — более двух тысяч двухсот.

Стоит отметить, почти столько же людей по всему миру подхватили новый вирус только за последние сутки. Такие данные приводит всемирная организация здравоохранения. Общее количество заразившихся превысило 93 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студентов-медиков заперли в петербургском общежитии из-за коронавируса.