Названа предположительная причина взрыва в воинской части под Мурманском
ЧП произошло во время плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Печенгском районе.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, www.globallookpress.com / B. Quitterer; РИА Новости / Павел Львов
Стала известна предположительная причина взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Мурманской области. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота, инцидент произошел в результате грубого нарушения требований безопасности в ходе занятий по боевой подготовке на полигоне.
«В результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа „взрывпакет“, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы, где им была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал о шести пострадавших в результате взрыва. ЧП произошло во время плановых занятий, в ходе которых запускали беспилотники с имитацией бомб.
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