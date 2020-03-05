В Подмосковье два малыша получили ожоги, выпив жироудалитель

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 4 марта в городе Лобня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Два малыша получили ожоги, выпив концентрированное моющее средство-жироудалитель «Шуманит». Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 4 марта в квартире одного из домов по улице Юности в подмосковной Лобне.

Двухлетний и одиннадцатимесячный пострадавшие бригадой скорой помощи были госпитализированы. Медики диагностировали у мальчиков ожоги 1-й и 2-й степеней.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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