В Подмосковье два малыша получили ожоги, выпив жироудалитель
Инцидент произошел вечером 4 марта в городе Лобня.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Два малыша получили ожоги, выпив концентрированное моющее средство-жироудалитель «Шуманит». Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 4 марта в квартире одного из домов по улице Юности в подмосковной Лобне.
Двухлетний и одиннадцатимесячный пострадавшие бригадой скорой помощи были госпитализированы. Медики диагностировали у мальчиков ожоги 1-й и 2-й степеней.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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