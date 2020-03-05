Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Американская певица Кэти Пэрри готовится стать матерью. Об этом стало известно после выхода нового клипа поп-дивы на песню «Never Worn White». Видеоролик опубликован на Youtube. На кадрах 35-летняя звезда позирует в полупрозрачном платье нежно-розового цвета, которое подчеркивает ее заметно округлившийся живот. Текст композиции соответствует образу светской львицы — он посвящен девушке, которая находится на пороге серьезных жизненных перемен.

Сейчас Кэти Перри состоит в отношениях с голливудским актером Орландо Блумом. Год назад знаменитости уже объявили о помолвке, однако о свадьбе пары пока не известно ничего, кроме того, что она должна состояться в Японии. Дату предстоящего торжества и прочие нюансы влюбленные пока не раскрывают.

YouTube / Katy Perry

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Пэрри счастлива с Орландо Блумом.