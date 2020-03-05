Как страны мира защищаются от коронавируса?
За последние сутки почти три тысячи человек подхватили опасную инфекцию, общее количество заразившихся превысило 95 тысяч.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru
Всех заразившихся коронавирусом отправить на необитаемый остров — именно так власти Индонезии решили бороться с распространением новой инфекции. Об этом сообщают местные СМИ. Регион, куда эвакуируют людей уже выбрали. В ближайшее время там откроют больницу и карантинный центр.
В Японии из-за вспышки заболевания закрыли практически все школы. Такая же ситуация в Италии. Там занятия отменяются до середины марта. Вирус нанес удар и по спорту. В течение месяца все соревнования будут проходить при пустых трибунах. Кроме того, вводятся новые правила поведения в общественных местах. Никаких поцелуев и рукопожатий. А дистанция между людьми не должна быть менее метра. Впрочем, случаи заражения зафиксированы уже почти во всех регионах. По последним данным, от коронавируса в Италии погибли более 100 человек. Общее число инфицированных превысило три тысячи.
Стоит отметить, почти столько же людей по всему миру подхватили новый вирус только за последние сутки. В Финляндии выявлено сразу пять новых случаев. Общее количество заразившихся превысило 95 тысяч человек.
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