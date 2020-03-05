Еще у одного студента СЗГМУ имени Мечникова заподозрили коронавирус

Еще у одного студента Северо-западного государственного медицинского университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге подозревают коронавирус. Ранее сообщалось только об одном заболевшем среди обучающихся. У него подтвердили инфекцию после возращения из Милана. После этого зараженный был помещен в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, а два студенческих общежития были закрыты на карантин.

Как пояснил проректор по науке и инновационной деятельности СЗГМУ имени Мечникова Александр Силин, оба студента находятся в удовлетворительном состоянии. У второго диагноз пока не подтвердился, наблюдаются только признаки ОРВИ.

«У нас есть еще один студент, у которого подозревают вирус, однако диагноз еще не подтвержден. Пока у него лишь симптомы ОРВИ. Оба студента чувствуют себя нормально, но предписание от Роспотребнадзора мы полностью выполняем», — подчеркнул сотрудник образовательного учреждения.

Он добавил, что в закрытом на карантин общежитии на проспекте Просвещения, 45 находится порядка 700 человек. За ними организовано медицинское наблюдение. На территорию осуществляется доставка еды и воды.

«Мы очень встревожены тем, что студенты в данный момент оторваны от внешнего мира, но мы делаем все необходимое для них. Студентам организована доставка еды и воды. Завтрак, обед и ужин им привозят в индивидуальных боксах», — цитирует Силин.а 78.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый случай коронавируса зарегистрирован в России у гражданина Италии. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, заболевание у зараженного пациента протекает в легкой форме.