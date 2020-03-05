Новый случай короновируса зарегистрирован в России у гражданина Италии

Новый случай коронавируса зарегистрирован в России у гражданина Италии. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, заболевание у зараженного пациента протекает в легкой форме, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Круг россиян, вступавших в контакт с заболевшим, в настоящий момент уже установлен. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением. Проводятся лабораторные исследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два общежития в Петербурге закрыты на карантин из-за подозрения на коронавирус у студента из Италии. Также стало известно, что инфекция подтверждена у россиянина, накануне вернувшегося из Милана.