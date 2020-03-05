Мыло или антисептик? Врач объяснил, чем лучше мыть руки для защиты от коронавируса
Инфекционист Илья Акинфиев отметил, что чистые руки важнее ношения медицинских масок.
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Один из способов защиты от коронавируса нового типа и других инфекций — частое мытье рук. Для этой цели можно пользоваться мылом, но лучше взять антисептик. Об этом сообщил врач-инфекционист Илья Акинфиев.
«Если сравнивать антисептик с мылом, то тут однозначно можно сказать, что выигрывает первый. Мыло — это щелочь, поэтому она не может защитить вас так, как это сделает спирт, который разрушает белки и саму структуру вируса», — цитирует медика «Ридус».
Акинфиев посоветовал всегда иметь при себе антисептик для рук во время разгула различных инфекционных болезней. Если его нет, то нужно тщательно мыть руки с мылом — не менее 20 секунд.
«В доказательной медицине использование кожных антисептиков для профилактики гриппа и вирусных заболеваний неоднократно было доказано. Антисептики для рук более важны, чем, например, маски», — добавил специалист.
Издание отмечет, что кожные антисептики бывают двух видов: на основе хлора и спирта. Для защиты от инфекции лучше подходят вторые. Причем содержание спирта должно быть не менее 60%. Чтобы такие средства не сильно сушили кожу, в них добавляют экстракты алоэ и эфирных масел.
Из-за угрозы заразиться коронавирусом использовать спиртовой антисептик нужно каждый раз, когда вы прикасаетесь к востребованным другими людьми поверхностям. Например, при поездке в общественном транспорте, посещении уборной, магазинов, кафе и других мест с большим скоплением людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России может появиться колл-центр для ответов на вопросы о коронавирусе. Создать его предложил известный российский кардиохирург Лео Бокерия. Специальное подразделение должно предоставлять гражданам проверенную информацию о COVID-19.
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