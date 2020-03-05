Режим повышенной готовности ввели в Москве из-за коронавируса

Режим повышенной готовности введен в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Жителей Москвы этот режим обязывает информировать власти, если они недавно вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса. Прибывшим из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока в Москве удается избегать массового распространения коронавируса. Ситуацию он назвал спокойной, объяснив это деятельностью Роспотребнадзора и оперативного штаба.

Градоначальник отметил, что полностью закрыть границы невозможно, поэтому Москва не сможет избежать новых случаев заражения COVID-19. Собянин также призвал работодателей обеспечить измерение температуры у сотрудников, а также содействовать им в соблюдении режима самоизоляции на дому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оргкомитет ПМЭФ отменил проведение форума в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса.