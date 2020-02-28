Роза Сябитова призналась, что искала «секс на один-два раза»

Роза Сябитова шокировала публику и коллег признанием, что искала партнера для секса на один-два раза. В очередном выпуске телешоу «Давай поженимся» героем был 43-летний Сергей, похваставшийся полутора тысячами свиданий с женщинами в своем «послужном списке». Ведущие захотели уточнить, каждая ли из этих встреч закончилась постелью. А Сябитову заинтересовал вопрос, как поступает Сергей, если плотских утех требует сама девушка. Главная сваха страны убеждена, что перед такими незнакомками мужчины, как правило, пасуют.

«Я искала секс на один-два раза. И у меня ни разу не получилось. Давайте, говорю, не будем про душу, у меня нет времени на медленные танцы. Но ничего не получилось. Один мне вообще сказал, что я проститутка», — цитирует откровения Сябитовой Teleprogramma.pro.

Изумленные коллеги не поверили телеведущей, однако она, похоже и не думала шутить.

«Я сделала следующий вывод: все вы врете, когда действительно хочется эти 25 секунд, и „давай сразу ко мне“, то вы начинаете про какую-то душу говорить», — обличила жениха телесваха.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роза Сябитова рассказала о сексуальности женщин за 50.