Потолок рухнул в квартире в центре Москвы, есть угроза обрушения

Потолок обвалился в одной из квартир в доме в центре Москвы на 1-й Миусской улице, 41.

Как стало известно 5-tv.ru, площадь обрушения составила десять квадратных метров. Сообщается, что рухнули перекрытия в одной из комнат.

По данным ТАСС со ссылкой на источник, существует угроза дальнейшего обрушения.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб столицы. Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дому в Самаре, где обрушились перекрытия, было более ста лет.