Потолок рухнул в квартире в центре Москвы, есть угроза обрушения
| Нюра Незванова Происшествия 154
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Потолок обвалился в одной из квартир в доме в центре Москвы на 1-й Миусской улице, 41.
Как стало известно 5-tv.ru, площадь обрушения составила десять квадратных метров. Сообщается, что рухнули перекрытия в одной из комнат.
По данным ТАСС со ссылкой на источник, существует угроза дальнейшего обрушения.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб столицы. Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дому в Самаре, где обрушились перекрытия, было более ста лет.
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