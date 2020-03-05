Потолок рухнул в квартире в центре Москвы, есть угроза обрушения

|
Нюра Незванова
154

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Потолок обвалился в одной из квартир в доме в центре Москвы на 1-й Миусской улице, 41.

Как стало известно 5-tv.ru, площадь обрушения составила десять квадратных метров. Сообщается, что рухнули перекрытия в одной из комнат.

По данным ТАСС со ссылкой на источник, существует угроза дальнейшего обрушения.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб столицы. Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дому в Самаре, где обрушились перекрытия, было более ста лет.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.19
0.11 73.68
-0.06
Предвестники несчастий: ТОП-3 знака зодиака, которые могут испортить любой праздник

Новости Lentainform

Загрузка...