Сальма Хайек объяснила, почему не умывается по утрам
У голливудской звезды весьма нетрадиционное мнение насчет здоровья кожи.
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Мексикано-американская актриса Сальма Хайек объяснила, почему не умывается по утрам. Артистка утверждает, что этому ее научила ближайшая родственница. Об этом пишет 7days.ru.
«С самого детства бабушка говорила мне, чтобы я не умывалась по утрам, ведь коже нужны ее натуральные масла, чтобы быть увлажненной», — поделилась кинодива.
Сальма Хайек рассказала, что вечером она очень тщательно очищает кожу. Актриса избавляется от макияжа с помощью масла кокоса, потом умывается и прикладывает к лицу теплое полотенце, пропитанное розовой водой.
«Вечером я ее (кожу — ред.) очень хорошо очищаю, так зачем это мне утром? Я что, просыпаюсь грязной?» — недоумевает знаменитость.
Утренняя процедура очищения лица вызывает у экспертов неоднозначную реакцию. Одни склонны поддерживать взгляды Сальмы Хайек, а другие убеждены в обратном. Они считают, что по ночам кожа точно также выделяет сальные железы и подвержена воздействию токсинов и пыли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева поведала, как омолаживается.
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