Сальма Хайек объяснила, почему не умывается по утрам

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Ниса Мурзанаева
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У голливудской звезды весьма нетрадиционное мнение насчет здоровья кожи.

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Мексикано-американская актриса Сальма Хайек объяснила, почему не умывается по утрам. Артистка утверждает, что этому ее научила ближайшая родственница. Об этом пишет 7days.ru.

«С самого детства бабушка говорила мне, чтобы я не умывалась по утрам, ведь коже нужны ее натуральные масла, чтобы быть увлажненной», — поделилась кинодива.

Сальма Хайек рассказала, что вечером она очень тщательно очищает кожу. Актриса избавляется от макияжа с помощью масла кокоса, потом умывается и прикладывает к лицу теплое полотенце, пропитанное розовой водой.

«Вечером я ее (кожу — ред.) очень хорошо очищаю, так зачем это мне утром? Я что, просыпаюсь грязной?» — недоумевает знаменитость.

Утренняя процедура очищения лица вызывает у экспертов неоднозначную реакцию. Одни склонны поддерживать взгляды Сальмы Хайек, а другие убеждены в обратном. Они считают, что по ночам кожа точно также выделяет сальные железы и подвержена воздействию токсинов и пыли.

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