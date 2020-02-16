Алла Пугачева рассказала, как она омолаживается

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала о своем опыте пластической хирургии. По признанию многомиллионной армии поклонников в свои 70 лет Примадонна выглядит отлично.

Как рассказала певица, ей повезло с генами, но все же посещать салоны красоты приходится.

«Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки», — приводит ее слова KP.RU.

Пугачева уточнила, что в частности это было в зоне лба и скул. При этом, она не собирается вставлять в кожу лица нити.

«Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом», — поделилась она.

Алла Борисовна также рассказала, что читает в сети о новейших технологиях по сохранению молодости, но все же опасается к ним прибегать.

«Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь. Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая. Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею», — отметила она.

Кроме того, подруги Пугачевой рассказывают ей о процедурах, которые уже испробовали на себе.

Ранее Алла Пугачева пришла на премьеру кинокартины «Лед — 2» в дерзком молодежном образе. 5-tv.ru сообщал о стоимости той толстовки.