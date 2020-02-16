Алла Пугачева рассказала, как она омолаживается
Примадонна отметила, что опасается прибегать к новейшим технологиям.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Victor Lisitsyn; ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Серебряков Дмитрий
Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала о своем опыте пластической хирургии. По признанию многомиллионной армии поклонников в свои 70 лет Примадонна выглядит отлично.
Как рассказала певица, ей повезло с генами, но все же посещать салоны красоты приходится.
«Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки», — приводит ее слова KP.RU.
Пугачева уточнила, что в частности это было в зоне лба и скул. При этом, она не собирается вставлять в кожу лица нити.
«Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом», — поделилась она.
Алла Борисовна также рассказала, что читает в сети о новейших технологиях по сохранению молодости, но все же опасается к ним прибегать.
«Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь. Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая. Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею», — отметила она.
Кроме того, подруги Пугачевой рассказывают ей о процедурах, которые уже испробовали на себе.
Ранее Алла Пугачева пришла на премьеру кинокартины «Лед — 2» в дерзком молодежном образе. 5-tv.ru сообщал о стоимости той толстовки.
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