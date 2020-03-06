На Сахалине теща зарезала зятя из-за его маленькой зарплаты

Жительница Сахалина зарезала зятя из-за его маленькой зарплаты. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась в квартире одного из домов на Артемовской улице в селе Горнозаводск Невельского района.

По версии следствия, 55-летняя женщина устроила застолье с сожителем своей дочери. После нескольких рюмок теща стала упрекать зятя, что он мало зарабатывает. В ходе словесной перепалки местная жительница схватила нож и всадила его в грудь 42-летнего мужчины. Пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.