Утопившую своих детей жительницу Камчатки признали вменяемой

Жительницу Камчатки, утопившую своих детей в сентябре 2019 года в бухте Крашенинникова в городе Вилючинске, признали вменяемой. Следователи пришли к выводу, что подозреваемая в убийстве малолетних имела невротическое расстройство, однако это не мешало ей осознавать происходящие события.

«У обвиняемой из-за имеющихся трудностей личного характера возникло невротическое расстройство в виде расстройства адаптации, кратковременной депрессивной реакции, не лишающее ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета, подготовленного по результатам расследования уголовного дела.

Отмечается, что на почве этого расстройства женщина решила свести счеты с жизнью и утопить детей.

Жительница Камчатки обвиняется в совершении преступления в соответствии с пунктом «в» второй части статьи 105 УК РФ «Убийство двух малолетних лиц, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, женщину 1992 года очевидцы вытащили из воды на прибрежной полосе бухты Крашенинникова в сентябре 2019 года. Находившихся с ней детей спасти не удалось. Одному из погибших было пять лет, второму — полтора месяца. Согласно неофициальным данным, местная жительница пошла на это после новости об измене любимого мужчины