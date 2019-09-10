Стало известно, почему жительница Камчатки утопила двух своих детей в бухте

На Камчатке в городе Вилючинске, по версии следствия, женщина утопила в бухте двух своих малолетних детей. Источники утверждают — местная жительница пошла на это после новости об измене любимого мужчины. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, 27-летняя женщина привязала к себе веревкой старшего ребенка, взяла в руки младенца и вошла в воду. Очевидцы тут же вызвали полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось спасти мать, но дети уже к тому времени погибли.
Подозреваемая в убийстве малолетних детей — выпускница Московского государственного технического университета имени Баумана, трудилась на Камчатке инженером. По словам источников, она приняла решение утопить детей после новости об измене партнера. С неверным возлюбленным женщина имела общего полуторамесячного ребенка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Камчатки утопила двух своих детей в городской бухте.