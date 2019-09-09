Жительница Камчатки утопила двух своих детей в городской бухте

Молодую жительницу Камчатки подозревают в убийстве двух своих маленьких детей. Трагедия произошла в городе Вилючинск в понедельник, 9 сентября.

Как сообщает региональный Следственный комитет, около 11 часов дня по местному времени (около двух часов ночи по московскому) женщину 1992 года очевидцы вытащили из воды на прибрежной полосе бухты Крашенинникова. Находившихся с ней детей спасти не удалось. Одному из погибших было пять лет, второму — полтора месяца.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ — «убийство двух малолетних лиц». О мотивах женщины пока ничего неизвестно.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

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